Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je povodom slučaja nestanka Aleksandra Nešovića.
- Pročitao sam ovo zato što postoje razni napadi, iz raznih sfera, na sektor bezbednosti u Srbiji. Zato se vode kampanje protiv pojedinih ljudi, a u korist pojedinih ljudi. I niko ne vodi računa o državnim interesima, nego samo o svojima. Zato molim novinare da ne izlazite u javnost sa neproverenim informacijama. Imali smo više medija koji su javili da je telo ubijenog pronađeno. A znamo da je lice upucano, ništa ne može da se sakrije pranjem čaršava. Ta priča nema tela nema dela je imbecilna. I po tom pitanju smo se ponašali veoma profesionalno i odgovorno, ne podležući pritiscima onih koji imaju lične razloge da govore loše o doskorašnjem šefu beogradske policije - dodao je on.
Zamolio je još jednom da se ne objavljuje da je telo pronađeno, iako nije pronađeno.
- Telo i dalje nismo pronašli, intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon, i ogroman broj ljudi je angažovan - rekao je predsednik, i dao reč direktoru policije Vasiljeviću.
