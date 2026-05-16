Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je povodom slučaja nestanka Aleksandra Nešovića.

- Pročitao sam ovo zato što postoje razni napadi, iz raznih sfera, na sektor bezbednosti u Srbiji. Zato se vode kampanje protiv pojedinih ljudi, a u korist pojedinih ljudi. I niko ne vodi računa o državnim interesima, nego samo o svojima. Zato molim novinare da ne izlazite u javnost sa neproverenim informacijama. Imali smo više medija koji su javili da je telo ubijenog pronađeno. A znamo da je lice upucano, ništa ne može da se sakrije pranjem čaršava. Ta priča nema tela nema dela je imbecilna. I po tom pitanju smo se ponašali veoma profesionalno i odgovorno, ne podležući pritiscima onih koji imaju lične razloge da govore loše o doskorašnjem šefu beogradske policije - dodao je on.

Zamolio je još jednom da se ne objavljuje da je telo pronađeno, iako nije pronađeno.