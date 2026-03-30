Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić na društvenoj mreži "X" objavila je odgovor Toninu Piculi. Ona je raskrinkala zbog čega on toliko pati zbog rezultata lokalnih izbora u Srbiji.

- Nešto mi se javljalo da se Toninu neće svideti rezultati lokalnih izbora u Srbiji. I zbog toga mi je baš veoma žao... Ali da kuka više nego sami blokaderi - e, to je već znak ozbiljne frustracije zbog izgubljene investicije. A investiralo se - nije da nije. Ipak, jedno je da Picula ima svoje favorite, a sasvim druga stvar je da širi dezinformacije (da budem politički korektna) o nasilju. Nasilje su "prakticirali" njegovi blokaderi. Neki čak i potezali pištolj na neistomišljenike. Drugi upadali ljudima po kućama. Treći maltretirali ljude u kol centrima. Uobičajeno njih 10 ili više tukli svakog ko im se nađe na putu, ali ako je sam ili ako je grupa žena. No, dobro - dok god ih Picula podržava, Srbija će znati kako da izabere.

Evropski evroposlanik i osvedočeni ustaša Tonino Picula, sponzor propale obojene revolucije u Srbiji, da podsetimo, zakukao je na sav glas posle debakla "piculića" na lokalnim izborima u Srbiji.