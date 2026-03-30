Vanredna odbrana od poplava uvedena je na vodnoj jedinici "Sava-Šabac", na regulisanom koritu Cerskog obodnog kanala, u ukupnoj dužini od 27,5 kilometara.

Vanredna odbrana uvedena je i na vodnoj jedinici "Sava-Šabac", na Podrinjsko-kolubarskom melioracionom području, u slivu Srednjemačvanskog kanala kao i na vodnoj jedinici "Drina-Loznica", na Podrinjsko-kolubarskom području, u okviru hidromelioracionog sistema Krivaja, na teritoriji grada Loznice.

Redovna odbrana od poplava uvedena je na vodnoj jedinici "Kolubara-Obrenovac, Ub", dodaje se u saopštenju.

Prema aktuelnim hidrološkim podacima vodostaj reke Dunav je u manjem porastu i stagnaciji, sa tendencijom zadržavanja tog trenda u naredna četiri dana.

Vodostaj reke Save je u porastu, sa tendencijom umerenog i većeg porasta u naredna tri dana, dok je vodostaj Velike Morave u porastu, sa tendencijom porasta u naredna dva dana.

Vodostaji na posmatranim vodotocima kreću se u okvirima karakterističnim za ovaj period godine.

Kako je istaknuto, ekipe nadležnih vodoprivrednih subjekata su kontinuirano angažovane na terenu, uz organizovano 24-časovno dežurstvo i sprovode sve neophodne mere u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava za ovu godinu.

Srbijavode navode da pružaju punu asistenciju i podršku lokalnim samoupravama u sprovođenju mera zaštite na vodotocima drugog reda, u cilju sprečavanja ugrožavanja života ljudi, imovine i infrastrukture.