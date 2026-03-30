Blokaderi huligani juče su brutalno pretukli aktivistu Srpske napredne stranke u Boru.

Kako se vidi i na snimku, više od 10 blokadera koji su u Bor dovedeni iz različitih krajeva Srbije, okružilo je Davida Ćirića i brutalno ga zlostavljali, vređali, da bi na kraju počeli i da ga biju kao divlje zveri!

Na snimku se čuje i trenutak kada je policija intervenisala i sprečila ih da ga linčuju nasred ulice!

Blokaderi su juče ceo dan vršili najstrašnije nasilje, i ponovo pokazali svoje pravo lice!

Ovi moraju da odgovoraju!

Jel im ovo ta "lepša i bolja Srbija " o kojoj su pričali mesecima? Sramota!