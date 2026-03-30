Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obraća se javnosti nakon razgovora sa Putinom, a tom prilikom osvrnuo se i na rezultate izbora koji su se održali juče u 10 opština, a u kojima je SNS ubedljivo pobedio 10:0.

-Ja za razliku od onih koji uvek gube, ja ne tražim razloge za slavljem ja tražim razloge za samokritiku. Razlika između pobednika i gubitnika, pobednici će u svakoj svojo pobedi tražiti razloge mogućeg neuspeha u budućnosti. Večiti gubitnici u svakom porazu da vide poraz druge strane. Radostan sam što za protivnike imamo ljude koji ma koliko gubili, što su uvek srećni kada izgube i uvek kažu - sledeći put. Da biste znali koliko je ubedljiva pobeda bila sinoć, bolje sam volje nego što sam hteo da pokažem. Razlika je gotovo 20. 56 - 37, otkrio je Vučić.

-Ako je vama 37 prema 56 uspeh, želim vam da budete uvek tako srećni. Govorili su da imaju podrsku 75, a ni u jednoj lokalnoj samoupravi nisu pobedili - rekao je predsednik i dodao:

-40% glasova više u Boru smo dobili u odnosu na prethodne izbore, veoma sam zadovoljan.