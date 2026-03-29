Stručnjaci upozoravaju da je grabuljanje travnjaka pre prvog košenja česta greška, jer može oštetiti mlade vlati trave.

Početkom proleća trava je još uvek osetljiva, pa agresivni postupci mogu dovesti do njenog proređivanja i slabljenja. Sa dolaskom toplih dana verovatno ste već počeli da uređujete dvorište, ali upravo tada mnoge prave grešku koja može dugoročno pokvariti izgled travnjaka.

Iako deluje logično da odmah ukloni korov, suve delove i ostatke koje je ostavila zima, redosled radova je presudan za dobar rezultat.

Stručnjaci iz oblasti hortikulture upozoravaju da je jedna od najčešćih grešaka grabuljanje travnjaka čim otopli, odnosno pre prvog košenja. U tom periodu trava je i dalje vrlo osetljiva, a novi izdanci tek počinju da rastu. Grubo grabuljanje tada može oštetiti mlade vlati ili ih čak iščupati iz korena.

Kao posledica, travnjak postaje ređi, slabiji i podložniji pojavi korova.

A oštećena mesta su idealna za rast neželjenih biljaka koje se brzo šire i narušavaju izgled travnjaka.

Stručnjaci savetuju sledeći redosled:

Prvi korak je košenje – time se uklanja vrh trave i podstiče njen gušći i ravnomerniji rast. Zatim sledi lagano grabuljanje – kako bi se uklonili ostaci lišća, suve trave i mahovine, bez oštećenja korena.

Na ovaj način travnjak se ne samo čisti, već i prozračuje, što dodatno podstiče zdrav rast.

Ako je zemljište još uvek mokro od zimskih kiša, izbegavajte hodanje i radove po travi., piše Večernji list. Vreme se zemlja sabija, što otežava prolazak vazduha i vode do korena i dugoročno slabu travu.

Zato je najbolje sačekati da se tlo potpuno osuši pre nego što započnete radove.

Umesto da odmah krenete sa intenzivnim sređivanjem, sačekajte da se zemlja osuši i omekša. Tada je lakše ukloniti korov i obaviti sve radove bez oštećenja trave. Na taj način imaćete lep i uredan travnjak tokom cele sezone.