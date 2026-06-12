Nema većeg razočaranja na letnjoj trpezi od lubenice koja spolja izgleda savršeno, a unutra je bleda, suva i bezukusna. Zato se svake sezone ponovo javlja pitanje – kako izabrati onu pravu?

Na društvenim mrežama, posebno na TikToku, poslednjih dana se širi jednostavan trik koji je privukao veliku pažnju korisnika. Reč je o takozvanom „pravilu dva prsta“, koje mnogi predstavljaju kao brz način da procenite da li je lubenica zrela i slatka.

Kako funkcioniše “pravilo dva prsta”?

Prema ovom viralnom savetu, potrebno je:

pronaći tamniju zelenu prugu na kori lubenice,

prisloniti kažiprst i srednji prst zajedno na to mesto,

proceniti širinu tamne trake.

Ako je tamna površina približno širine dva spojena prsta, tvrdi se da to može biti znak da je lubenica dovoljno sazrela.

Šta to zapravo znači?

Objašnjenje koje se deli uz ovaj trik navodi da šire zelene pruge mogu ukazivati na duže sazrevanje ploda na suncu, što potencijalno utiče na njegovu slast i aromu.

Da li trik zaista radi?

Stručnjaci za voće i povrće navode da ovakvi vizuelni trikovi mogu biti koristan orijentir, ali ne i siguran način da se proceni kvalitet lubenice.

Zbog toga se preporučuje da se „pravilo dva prsta“ koristi zajedno sa drugim proverama:

Boja mesta gde je lubenica ležala – zreli plodovi obično imaju žutu ili krem nijansu, dok bela boja može ukazivati na nezrelost.

– zreli plodovi obično imaju žutu ili krem nijansu, dok bela boja može ukazivati na nezrelost. Zvuk pri kuckanju – zrela lubenica daje dublji, rezonantan zvuk.

– zrela lubenica daje dublji, rezonantan zvuk. Težina ploda – teže lubenice u odnosu na veličinu često sadrže više soka.

Mali trik koji deli internet

Iako nije naučno potvrđen kao pouzdan metod, „pravilo dva prsta“ postalo je popularno jer je brzo i jednostavno, pa ga mnogi koriste kao prvi korak pri izboru lubenice.

Na kraju, najbolji rezultat se najčešće postiže kombinacijom više znakova, a ne oslanjanjem samo na jedan trik.