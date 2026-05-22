Posle veze ostaju zajedničke uspomene, planovi, ali i pokloni koji kasnije mogu postati razlog ozbiljnih sukoba.

Upravo jedna takva priča izazvala je lavinu komentara na Redditu nakon što je jedna Srpkinja zatražila savet zbog problema svoje drugarice.

"Pretio je i tužbom"

Kako je navela, njena drugarica raskinula je vezu dugu šest meseci, nakon čega je bivši partner počeo da traži da mu vrati sve što joj je poklonio tokom veze.

Najveći problem navodno predstavlja telefon koji je kupio na svoje ime i još ga otplaćuje.

Pored toga, tražio je i:

Sony uređaj dobijen uz ugovor

garderobu

patike

šminku

čak i donji veš

Autorka objave tvrdi da postoji i snimak na kojem se vidi kako devojka otvara telefon kao poklon.

Drama se nastavila i posle raskida

Situacija je dodatno eskalirala kada je bivši partner navodno počeo da preti tužbom.

Prema navodima objave, odbijao je lično preuzimanje stvari, ali nije želeo ni da dostavi adresu na koju bi pokloni mogli da mu budu poslati.

To je izazvalo ogromnu raspravu među korisnicima interneta.

Internet potpuno podeljen

Komentari su vrlo brzo postali brutalni.

Dok su jedni tvrdili da sve poklone treba vratiti kako bi se cela priča završila, drugi su bili šokirani idejom da neko posle raskida traži nazad stvari koje je svojevoljno poklonio.

„Da li neko može toliko nisko da padne?“

„Bolje ništa ne poklanjati ako ćeš kasnije tražiti nazad“

„Lik se baš nakupovao za šest meseci veze“

pisali su korisnici.

Pokrenula se i pravna rasprava

Pošto je objava postavljena u grupi za pravne savete, mnogi su pokušali da objasne šta zakon kaže o vraćanju poklona posle raskida.

Jedan korisnik naveo je da postoji mogućnost potraživanja poklona ako je on dat uz određeno očekivanje, poput planiranja zajedničke budućnosti ili braka.

Drugi su tvrdili da je situacija komplikovanija kada su u pitanju stvari koje su:

kupljene na ime druge osobe

još na otplati

povezane sa ugovorima operatera

Ljudi delili sopstvena iskustva

U komentarima su se javili i oni koji tvrde da su prošli kroz gotovo identične situacije.

Jedna devojka napisala je da je njen bivši takođe pokušao da joj uzme telefon posle raskida, ali da je ona potom njemu obračunala troškove kirije i zajedničkog života.

„Na kraju je odlučio da ipak zadržim telefon“, napisala je.

Tema koja je zapalila društvene mreže

Priča je veoma brzo postala viralna jer je otvorila pitanje gde se završava poklon, a gde počinje osećaj vlasništva posle raskida veze.

Dok jedni smatraju da je normalno vratiti skupe stvari, drugi tvrde da poklon jednom dat više ne bi smeo da bude predmet ucena i novih sukoba.