Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica, koja su svojim činjenjem doprinela privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije.

“Povodom protivpravnog i neosnovanog privođenja petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije od strane Privremenih institucija samouprave u Prištini, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštava da će sva lica koja su svojim činjenjem doprinela ovom privođenju biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije odlučno je u nameri da svi odgovorni za ovaj antisrpski čin budu tretirani najstrože u skladu sa zakonima Republike Srbije”, izjavio je ministar Dačić.