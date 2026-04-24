"Opština Severna Mitrovica ostaje posvećena očuvanju zakona i svojih administrativnih ovlašćenja kao i zaštiti interesa svih građana naše opštine", navedeno je u saopštenju Opštine.

Garaže koje su se nalazile u neposrednoj blizini pritvorskog centra u severnom delu Kosovske Mitrovice srušene su u sredu, a rušenje je sprovedeno uz asistenciju tzv. kosovske policije.

Na licu mesta bili su i pripadnici EULEX-a, kao i italijanski karabinjeri.

Reč je o više od 23 objekta, za koja preduzeće Trepča jug tvrdi da su u njenom vlasništvu, dok vlasnici ističu da imaju sve papire za te objekte.