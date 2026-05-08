Dok mnogi sanjaju o egzotičnim putovanjima, Oliver Braun takav život zaista živi. Ovaj avanturista iz Hempšira obišao je čak 105 zemalja, peo se po Alpima, Andima i Himalajima, preveslao Atlantski okean za 32 dana i istraživao neka od najneobičnijih mesta na svetu.

Danas živi u Tirani, a njegove preporuke mnogi smatraju pouzdanim vodičem za destinacije koje zaista vredi posetiti. Ipak, uprkos bogatom iskustvu, postoje i mesta koja ga nisu posebno oduševila.

Kao destinacije koje ne bi rado ponovo otišao izdvojio je Antigvu, Bahrein, Njujork i Singapur.

Kako navodi, u Antigvi su ga razočarali zastareli hoteli, Njujork mu deluje previše haotično i klimatski neprijatno, Singapur smatra suviše sparnim, dok Bahrein opisuje kao pomalo zapušten. Ipak, kaže da ne isključuje mogućnost da jednog dana promeni mišljenje.

Sa druge strane, izdvojio je nekoliko mesta koja smatra zaista posebnim i vrednim posete:

Skerjevoj — jedno od najboljih mesta za posmatranje kitova ubica, naročito tokom zime kada dolaze zbog haringe.

Valbona — dolina i Proklete planine predstavljaju jednu od poslednjih divljih oaza Evrope.

Rvenzori — poznate kao „Planine Meseca", nude spektakularne pejzaže i mir daleko od gužvi.

— poznate kao „Planine Meseca“, nude spektakularne pejzaže i mir daleko od gužvi. Palavan — raj za ljubitelje ronjenja, tirkiznog mora i netaknute prirode.

Antisana — planina viša od 5.000 metara sa pejzažima koji podsećaju na animirane svetove.

— planina viša od 5.000 metara sa pejzažima koji podsećaju na animirane svetove. Altaj — ogromna divljina u kojoj se putuje konjima i kamilama uz gostoprimstvo nomadskih porodica.

Loango — mesto gde slonovi i nilski konji izlaze na plaže, dok se kitovi mogu videti uz obalu.

— mesto gde slonovi i nilski konji izlaze na plaže, dok se kitovi mogu videti uz obalu. Baru — destinacija poznata po rajskim plažama i opuštenoj atmosferi.

Bazaruto — egzotična alternativa Maldivima i Sejšelima, sa manje masovnog turizma.

— egzotična alternativa Maldivima i Sejšelima, sa manje masovnog turizma. Sokotra — često nazivana „Galapagosom Indijskog okeana“ zbog jedinstvene flore i faune.

Naošima — ostrvo poznato po spoju savremene umetnosti, arhitekture i luksuznog smeštaja.

— ostrvo poznato po spoju savremene umetnosti, arhitekture i luksuznog smeštaja. Marfa — neobična umetnička oaza usred pustinje.

Mustang i Bardija — autentična mesta daleko od klasičnih turističkih ruta.

Braun ističe da ne putuje kako bi samo „skupljao države“, već da bi upoznao ljude, kulture i način života širom sveta. Upravo ga ta radoznalost, kako kaže, vodi ka najneobičnijim i najautentičnijim mestima na planeti.