Ne morate više da trpite ovakve vrućine i osećaj kao da ste “u rerni” tokom cele letnje sezone.

Rešenje su termoizolacione folije za stakla. Black Glass ugrađuje profesionalne folije koje odbijaju do 80% sunčeve toplote i blokiraju više od 99% UV zračenja.

Ove folije sve više koriste vlasnici automobila, stanova, kuća i poslovnih prostora koji žele najbolju zaštitu od sunca i komfor tokom cele godine.