Kabl za punjenje telefona često se menja, ali problem nije uvek njegov kvalitet. Vrlo često upravo nepravilno korišćenje znatno skraćuje njegov vek trajanja.

Elektroničari upozoravaju da najveći broj kvarova nastaje zbog svakodnevnog savijanja i opterećenja kabla. Iako spolja može da izgleda potpuno ispravno, unutrašnje žice vremenom pucaju, pa punjenje postaje nestabilno ili potpuno prestaje.

Najosetljiviji deo nalazi se odmah pored konektora koji se priključuje u telefon ili adapter. Upravo tu kabl trpi najveći pritisak, naročito kada korisnici koriste telefon dok se puni. Stalno pomeranje uređaja dovodi do sitnih oštećenja koja se postepeno šire.

Najčešće greške

Jedna od najčešćih grešaka jeste upravo dopisivanje, gledanje video-snimaka ili igranje igrica dok je telefon na punjaču.

Tada se kabl neprestano savija i pomera, što ubrzava habanje unutrašnjih provodnika. Još jedna loša navika je čvrsto motanje kabla oko punjača ili telefona nakon upotrebe, jer takvo skladištenje stvara trajne pregibe koji vremenom postaju mesta pucanja.

Ako želite da kabl traje što duže, važno je da ga uvek izvlačite držeći ga za konektor, a ne povlačenjem za samu žicu. Takođe, preporučuje se da ga odlažete bez oštrih pregiba i jakog zatezanja, kako bi unutrašnje žice ostale neoštećene.

Na tržištu postoje modeli sa dodatnim ojačanjima i pletenom zaštitom, koji bolje podnose svakodnevnu upotrebu. Međutim, ni najkvalitetniji kabl neće dugo trajati ako se koristi na pogrešan način.

Prvi znak da je kabl pri kraju jeste povremeni prekid punjenja kada pomerite telefon ili blago savijete kabl. To znači da su unutrašnji provodnici već oštećeni i da je vreme za zamenu, pre nego što potpuno otkaže u trenutku kada vam je najpotrebniji.