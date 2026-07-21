- Danas posle podne, uveče i u toku noći biće nestabilno sa lokalnim vremenskim nepogodama: jakim pljuskovima, grmljavinom, gradom i olujnim vetrom, naročito izraženim na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije - navodi se u upozorenju RHMZ.

RHMZ dodaje da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Najviša temperatura danas će biti od 27 do 33 °C.

Do kraja sedmice promenlјivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a u sredu i petak i kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom.

Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 31 °C, a u petak malo svežije - od 19 do 25 °C, navodi RHMZ.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, kaže za medije da se danas popodne očekuje jača destabilizacija atmosfere uz češću pojavu grmljavinskih pljuskova, a da bi se nestabilno vreme prudužilo i u prvom delu noći ka sredi.

- U sredu se očekuje dalje osveženje uz maksimume od 17 do 25 stepeni Celzijusa. Drugi deo nedelje donosi znatno svežije noći uz minimume od sedam do 17, a po nekim visoravnima i planinskim kotlinama samo oko četiri stepena Celzijusa. U četvrtak veći deo dana suv, dok se posle podne prvo na severu regiona uz spuštanje novog, hladnog, fronta očekuje ređa pojava grmljavinskih pljuskova i jačanje severozapadnog vetra - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- U petak nad celim regionom vetrovito, relativno sveže, ponedge uz kratkotrajnu kišu ili pljusak. Dnevni maksimumi od 14 do 24 stepena Celzijusa. Duvaće umeren, na udare i jak severozapadni vetar, a duž većeg dela obale jaka bura. Za vikend se očekuje kratkotrajna stabilizacija i otopljenje, a oko 27. jula novo prolazno pogoršanje i osveženje. Početak avgusta bi trebao biti stabilniji i topliji.

Biometeorološka prognoza

- Očekivane biometeorološke prilike mogu usloviti tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa disajnim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti i bolova u mišićima i zglobovima. Savetuje se oprez u saobraćaju - navodi RHMZ.