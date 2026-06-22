Građani iz različitih krajeva zemlje beleže potopljene ulice, olujne udare vetra i grad koji je za kratko vreme zabelio pojedina naselja.

Meteorolozi su i ranije upozoravali na nestabilne vremenske prilike, uz mogućnost razvoja jačih grmljavinskih sistema, lokalno praćenih gradom i veoma jakim vetrom. Prema ranijim upozorenjima, u pojedinim područjima udari vetra mogli su da dostignu i olujnu jačinu.

Na snimcima objavljenim na internetu vide se jaki pljuskovi koji za svega nekoliko minuta pretvaraju saobraćajnice u bujice, dok vetar nosi grane i obara lakše predmete. U pojedinim mestima zabeležena je i pojava grada, što je dodatno otežalo situaciju na terenu.

Nadležne službe apeluju na građane da budu oprezni, izbegavaju boravak na otvorenom tokom grmljavinskih procesa i prate najnovija upozorenja meteoroloških službi.

Nestabilno vreme moglo bi da se zadrži i tokom narednih sati, pa se preporučuje dodatni oprez u saobraćaju i u područjima sklonim zadržavanju vode nakon obilnih padavina.