Suvenir u obliku magnetića za frižider izStopića pećine na Zlatiboru postao je pravi hit na društvenim mrežama i pokazuje dokle ljudska kreativnost može da ide.

Na magnetiću su prikazana dva muškarca u tradicionalnoj srpskoj nošnji, dok je pored njih prase na ražnju, koje - može da se vrti.

Snimak demonstracije praseta koje se vrti na ražnju na magnetiću za frižider kruži društvenim mrežama i postao je pravi hit u čitavom regionu.

"Mi smo najluđi narod", stoji u opisu kratkog videa na X-u koji je objavila jedna korisnica ove društvene mreže.

Snimak ima gotovo 170 hiljada pregleda i izazvao je lavinu smeha, ali i komentara.