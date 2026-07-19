Suvenir u obliku magnetića za frižider izStopića pećine na Zlatiboru postao je pravi hit na društvenim mrežama i pokazuje dokle ljudska kreativnost može da ide.
Na magnetiću su prikazana dva muškarca u tradicionalnoj srpskoj nošnji, dok je pored njih prase na ražnju, koje - može da se vrti.
Snimak demonstracije praseta koje se vrti na ražnju na magnetiću za frižider kruži društvenim mrežama i postao je pravi hit u čitavom regionu.
"Mi smo najluđi narod", stoji u opisu kratkog videa na X-u koji je objavila jedna korisnica ove društvene mreže.
Snimak ima gotovo 170 hiljada pregleda i izazvao je lavinu smeha, ali i komentara.
"Balkan u 3D", "Želim ga", "Genijalna ideja", "Ne može sa Balkana, ovo je Šumadinac, more", "Sledeći sa kazanom za rakiju", "Ništa, sad pravac u Stopića pećinu", samo su neki od duhovitih komentara korisnika koji su oduševljeni ovim "izumom".
Stopića pećina – zlatiborska turistička atrakcija
Stopića pećina, smeštena na Zlatiboru, poznata je po svojim prelepim prirodnim formacijama, podzemnim rečicama i jezercima.
Ova pećina, koja se prostire na preko 1.600 metara, postala je popularna turistička destinacija zbog svojih unikatnih stalaktita, stalagmita i kaskada, ali i čuvenih bigrenih kada, koje su prava retkost.
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