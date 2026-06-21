Vlada Srbije produžila je Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i u narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost (PDV) za evro dizel i evro premijum BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 21 dinar, dok je za evro dizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara.

Doneta Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte, kako je objavljeno u Službenom glasniku predviđa da na najvišu maloprodajnu cenu ovih derivata nije dozvoljeno obračunavati druge naknade ili druge troškove koji nisu propisani uredbom ili drugim posebnim propisima.

Uredbom je predviđeno i da su kvalitet i označavanje derivata nafte uređeni Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla.

Navedeno je i da se uredba ne primenjuje na aditivirane derivate nafte, koje prilikom stavljanja u promet na tržište Srbije mora da prati Izjava o dodatim aditivima za poboljšanje performansi goriva, u skladu sa pravilnikom.

Istaknuto je i da prosečne veleprodajne cene derivata evro dizel i evro premijum BMB 95 na teritoriji Srbije obračunava Ministarstvo rudarstva i energetike svakog petka i najkasnije do 13 časova i dostavlja Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, do prestanka važenja ove uredbe.

Najviše maloprodajne cene derivata evro dizel i evro premijum BMB 95 utvrđuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine svakog petka i objavljuje na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova, do prestanka važenja ove uredbe, osim u slučajevima kada je petak državni ili verski praznik koji se u Srbiji praznuje neradno i tada se prosečna veleprodajna cena obračunava i najviša maloprodajna cena objavljuje prvog prethodnog radnog dana.

U uredbi piše i da privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da maloprodajne cene derivata evro dizel i evro premijum BMB 95, koje ne smeju da budu više od najviših maloprodajnih cena utvrđenih od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Dodaje se i da ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje način obračuna prosečne veleprodajne cene derivata nafte evro dizel i evro premijum BMB 95.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, a koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe vršili isporuku tih derivata u obavezi su da nastave da ih isporučuju.

Naftna industrija Srbije (NIS), kako se navodi će na svojim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, staviti u promet derivat evro dizel po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 184 dinara po litru, utakanjem u pogonske rezervoare poljoprivrednih mašina i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru.

To se odnosi kako se precizira za površine upisane u Registru poljoprivrednih gazdinstava na dan stupanja na snagu ove uredbe i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do količina potrebnih za obradu, a najviše do 100 hektara.

Za nepoštovanje uredbe predviđene su novčane kazne od 100.000 do dva miliona dinara za pravna lica, za odgovorno lice u pravnom licu kazne su od 5.000 do 150.000 dinara, dok će se preduzetnik kazniti kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Moguće je izreći i meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do godinu dana.

Nadzor nad primenom ove Uredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. Prema Uredbi o ograničenju visine cena derivata nafte, koja je stupila na snagu 23. januara i koja je važila 60 dana, najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđivala se za evrodizel i benzin BMB 95 na osnovu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 20 dinar po litru, odnosno za 21 dinar od 21. februara.

U novoj Uredbi o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte koju je Vlada Srbije donela 19. marta, rok od 60 dana zamenjen je rokom od 150 dana, odnosno njeno važenje je produženo do 23. juna.

(Tanjug)