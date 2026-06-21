Dok cene nekretnina u većim gradovima nastavljaju da rastu, oglasi za kuće u manjim mestima i dalje privlače veliku pažnju građana koji traže mirniji život ili vikendicu u prirodi.

Jedan takav oglas osvanuo je u Fejsbuk grupi „Jeftine nekretnine Srbija“, gde je korisnik Jovan objavio da prodaje kuću u sremskom selu Jamena, nadomak Šida.

- Na prodaju kuća u selu Jamena kod Šida, Srem. 85 kvadrata plus pomoćni objekti. Plac 18 ari. Cena 25.000 evra - naveo je on u objavi.

Oglas je brzo privukao pažnju članova grupe, posebno zbog velikog placa i cene koja je znatno niža od cena nekretnina u gradovima.

Gde se nalazi Jamena?

Jamena je selo u opštini Šid, smešteno na krajnjem zapadu Srbije, u Sremskom okrugu. Naselje se nalazi uz samu granicu sa Hrvatskom i nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom, zbog čega ima specifičan geografski položaj.

Okružena šumama, poljima i rekom Savom, Jamena je poznata po mirnom načinu života i prirodnom okruženju. Ovo mesto privlači ljude koji žele da pobegnu od gradske gužve i uživaju u tišini ravnice.

Sve više interesovanja za kuće na selu

Poslednjih godina raste interesovanje za nekretnine u manjim mestima širom Srbije. Mnogi kupci traže kuće sa većim placem koje mogu da koriste za život, odmor ili poljoprivrednu proizvodnju.

Upravo zbog toga oglasi poput ovog često izazivaju veliku pažnju na društvenim mrežama, posebno kada je reč o nekretninama koje se prodaju po cenama znatno nižim od prosečnih tržišnih vrednosti u urbanim sredinama.