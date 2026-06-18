Brzom i efikasnom intervencijom vranjskih vatrogasaca-spasilaca danas je sprečena velika tragedija u selu Lepčince kod Vranja, gde je u požaru na otvorenom prostoru spašeno deset stambenih objekata, stoka i poljoprivredna mehanizacija, saznaje "Telegraf.rs".

Dojava o požaru stigla je oko 13 sati, a vatrogasne ekipe su na lice mesta stigle za pola sata. Kako saznajemo, plamen je prvobitno zahvatio pomoćni poljoprivredni objekat površine oko 100 kvadratnih metara, u kojem se nalazilo 250 bala sena, sitan alat i motokultivator.

Zahvaljujući požrtvovanosti i brzom reagovanju ekipa na terenu, iz objekta je uspešno evakuisano i spašeno 10 grla sitne stoke. Najvažnije od svega, vatrogasci su uspeli da preseku vatrenu stihiju i spreče njeno širenje na čak deset okolnih kuća i pratećih objekata koji su bili direktno ugroženi.

Požar je lokalizovan u 14:40 časova, čime je otklonjena neposredna opasnost od daljeg širenja vatre.

Na terenu trenutno intervenišu pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice (VSJ) Vranje, sa šest vatrogasaca-spasilaca i tri vatrogasna vozila. Iako je situacija pod kontrolom, intervencija je i dalje u toku radi potpunog dogašivanja požara i osiguravanja požarišta.

Uzrok izbijanja vatre za sada nije poznat.

(Telegraf.rs)