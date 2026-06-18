Stručnjaci upozoravaju da određeni obrasci ponašanja, čak i kada proizlaze iz najboljih namera, mogu ostaviti duboke posledice na emocionalni razvoj deteta.

Istraživanja pokazuju da ponašanja poput preterane kontrole, stalnog kritikovanja, emocionalnog zanemarivanja ili uslovljene ljubavi mogu doprineti razvoju nesigurnosti, anksioznosti i niskog samopouzdanja.

Priča koja pokazuje koliko rana iskustva mogu da utiču na dete

Stručnjaci navode primer dečaka Bronsona, koji je prve godine života proveo u porodici suočenoj sa problemom alkoholizma. Iako je kasnije usvojen i odrastao u stabilnom i brižnom okruženju, posledice ranih iskustava ostale su prisutne.

Tokom odrastanja borio se sa strahom od napuštanja, osećajem da nije dovoljno vredan ljubavi i izraženom anksioznošću. Često je težio savršenstvu, a neuspehe je veoma teško podnosio.

Ovaj primer pokazuje koliko snažan uticaj na dete mogu imati iskustva iz najranijeg perioda života.

Osam roditeljskih obrazaca koji mogu stvoriti nesigurnost kod dece

1. Zloupotreba alkohola i drugih supstanci

Kada roditelji imaju problem sa zavisnošću, porodično okruženje često postaje nepredvidivo i emocionalno nestabilno. Deca tada odrastaju bez osećaja sigurnosti koji im je neophodan za zdrav razvoj.

2. Preterana zaštita

Mnogi roditelji žele da zaštite dete od svih problema, ali prekomerna kontrola može poslati poruku da ono nije sposobno da se samostalno nosi sa izazovima.

Takva deca često odrastaju sa manjkom samopouzdanja i strahom od donošenja odluka.

3. Stalno kritikovanje

Kada dete neprestano sluša šta radi pogrešno, počinje da veruje da nikada nije dovoljno dobro.

Posledice mogu biti perfekcionizam, strah od greške i osećaj manje vrednosti.

4. Emocionalno zanemarivanje

Roditelji mogu biti fizički prisutni, ali emocionalno nedostupni. U takvim situacijama dete često razvija osećaj da nije dovoljno važno ili vredno ljubavi.

5. Nedoslednost u ponašanju

Promena pravila, različite reakcije na isto ponašanje i nepredvidive kazne stvaraju kod dece osećaj nesigurnosti i zbunjenosti.

6. Uslovljena ljubav

Kada dete oseća da je voljeno samo ako postiže uspehe ili ispunjava očekivanja roditelja, razvija potrebu da stalno traži potvrdu od drugih ljudi.

7. Poređenje sa drugima

Rečenice poput „Zašto ne možeš da budeš kao tvoj brat?“ ili „Pogledaj kako je ona uspešna“ mogu ozbiljno narušiti detetovo samopoštovanje.

Umesto motivacije, poređenje često stvara osećaj inferiornosti.

8. Nedostatak pohvale

Deci je potrebna potvrda da su primećena i cenjena. Kada pohvale izostaju, mogu razviti osećaj da njihovi uspesi nisu važni.

Šta kažu istraživanja?

Brojne studije pokazuju da je roditeljsko prihvatanje jedan od najvažnijih faktora za razvoj zdravog samopouzdanja kod dece i adolescenata.

Stručnjaci takođe upozoravaju da visok nivo stresa kod roditelja može direktno uticati na emocionalno stanje deteta. Problemi na poslu, finansijski pritisci ili partnerski konflikti često se prenose na celu porodicu.

Niko nije savršen roditelj

Psiholozi naglašavaju da nijedan roditelj nije savršen i da povremene greške ne znače da će dete razviti ozbiljne probleme.

Najvažnije je da roditelji budu svesni svog ponašanja, da rade na regulaciji stresa i da deci pruže osećaj sigurnosti, prihvatanja i bezuslovne ljubavi.

Upravo ti elementi predstavljaju temelj na kojem se gradi zdravo samopouzdanje i emocionalna stabilnost tokom čitavog života.