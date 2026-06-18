O susretima s penzionerima direktor Republičkog fonda PIO Relja Ognjenović kaže da se od prvog dana trudimo da budemo uz naše penzionere, ne samo kada su tribine u pitanju, već kroz stalan i direktan kontakt sa ljudima širom Srbije.

U narednom periodu biće još više susreta, razgovora i prilika da čujemo šta je ono što možemo da uradimo bolje. Jer samo kada smo među ljudima možemo istinski da razumemo njihove potrebe.

Bili smo prisutni do sada, a bićemo još više. Poverenje se gradi razgovorom, radom i spremnošću da uvek budemo tu za one zbog kojih postojimo – naglasio je Ognjenović.