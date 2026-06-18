Najviša dnevna temperatura kretaće se od 28 do 31 stepen Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom sredine dana i posle podneva očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, pa su kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije.

Pred Srbijom veoma topli dani

Prema prognozi RHMZ-a, sutra će biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Posle podne se tek ponegde u planinskim krajevima južne i istočne Srbije očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura kretaće se od 11 do 19 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 30 i 33 stepena.

Temperatura do 35 stepeni

Za vikend i početkom naredne sedmice očekuje se nastavak pretežno sunčanog i veoma toplog vremena. Maksimalna dnevna temperatura dostizaće 35 stepeni, dok bi u nedelju ponegde mogla biti i nešto viša.

Uz razvoj dnevne oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće mogući uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Početkom naredne sedmice lokalni pljuskovi mogući su i u ostalim delovima zemlje.

Meteorolozi najavljuju da će naredni dani doneti prave letnje temperature, pa se građanima savetuje oprez tokom najtoplijeg dela dana i adekvatna zaštita od sunca.