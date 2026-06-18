Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se danas na jugozapadu Srbije i području Kosova i Metohije očekuju pljuskovi sa grmljavinom, zbog čega je na snazi žuti meteoalarm. Istovremeno, meteorolozi najavljuju postepeni porast temperature, pa će od petka u pojedinim delovima zemlje biti i do 35 stepeni.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz malu, a u Vojvodini i umerenu oblačnost. Tokom prepodneva i sredinom dana samo ponegde na severu Banata moguća je slaba i kratkotrajna kiša.

Na jugozapadu i jugu zemlje situacija će biti drugačija, jer se tokom popodneva očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će najviša dnevna temperatura biti od 28 do 31 stepen.

Žuti meteoalarm zbog grmljavine

Prema upozorenju RHMZ-a, žuti meteoalarm danas je na snazi za jugozapadnu Srbiju i Kosovo i Metohiju zbog grmljavinskih oluja.

Na osnovu prognoze po gradovima, najveća verovatnoća za pljuskove sa grmljavinom postoji na području Zlatibora, Kraljeva, Kopaonika i Prištine, gde se tokom popodneva očekuje razvoj nestabilnog vremena.

Meteorolozi upozoravaju da su u ovim krajevima mogući lokalno jači pljuskovi i pojačan vetar.

Od petka kreće prvi ozbiljniji toplotni talas

Do kraja sedmice zadržaće se pretežno sunčano i sve toplije vreme. Od petka se očekuje veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 30 do 35 stepeni.

RHMZ je već izdao upozorenje na toplotni talas za više delova zemlje. Prema trenutnim prognozama, najduže će trajati u Bačkoj i Banatu, gde se očekuje najmanje pet uzastopnih dana sa veoma visokim temperaturama počev od 19. juna.

Toplotni talas zahvatiće i Istočnu Srbiju od danas, Jugoistočnu Srbiju od 20. juna, kao i Kosovo i Metohiju od 21. juna.

Povećan rizik od šumskih požara

Visoke temperature i suvo vreme povećavaju i opasnost od izbijanja požara na otvorenom.

Prema prognozi indeksa opasnosti od šumskih požara za sredu, visok rizik zabeležen je u Beogradu, Zapadnoj Srbiji, Pomoravlju, Jugoistočnoj Srbiji i na području Kosova i Metohije.

U ostalim krajevima Srbije opasnost je ocenjena kao umerena, zbog čega nadležni apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu posebno oprezni tokom boravka u prirodi.