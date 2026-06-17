U većem delu Srbije u četvtak, 18. juna biće pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko planinskim predelima, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar, dok će temperature biti od 12 do 31 stepen.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.

Vreme narednih dana

Narednih dana pretežno sunčano i toplo, a od petka i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 °C.

Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom sledeće sedmice i u ostalom delu zemlje.

Ristić: Ko može, neka ide na more ili planinu

A kako meteorolog Ivan Ristić najavljuje, moguće je da ćemo pravo osveženje dočekati tek u novembru:

"Počinje dugo i vrelo leto osveženje stiže ako se ovako nastavi tek u novembru. Toplotna kupola u sklopu afričkog anticiklona stacioniraće se iznad većeg dela Evrope, maksimalna temperatura u puno dana preko 35°C, tropske noći u urbanim sredinama kada u noćnim satima temperatura ne pada ispod 20°°C, u stanovima ispod 30°C. Ko može nek ide na planinu ili more to je trenutno najbolje rešenje. Temperature mora su oko 25C, dakle idealne za kupanje ali i odmor", kaže meteorolog.

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