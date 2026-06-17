"Test počinje u 9 časova, učenici prema uputstvu dolaze u školu najkasnije do 8 i 15 časova i tada počinjemo sa prozivkom, proveravamo da li svi imaju nalepnice, sliku u đačkoj knjižici i u dogovoru sa odeljenskim starešinama do pola 9 se smeštaju u prostoriju u kojoj polažu završni ispit", rekla je ona za Tanjug.

Ona je istakla da su uoči poslednjeg testa završnog ispita preduzete sve mere kako bi polaganje proteklo bezbedno i u najboljim uslovima za učenike.

"Što se organizacije tiče, a naravno i bezbednosti učenika, što nam je najvažnije u ovom trenutku, škola je pregledana od nadležnih institucija, izvršen je KD pregled i sve je zaključano", rekla je Sloboda.

Ona je navela da u toj školi danas 67 učenika osmog razreda polaže izborni predmet u svečanoj, odnosno fiskulturnoj sali, koja, kako je istakla, pruža adekvatne uslove za rad.

"Dovoljno je prostora, prostorija je provetrena, tu je i osveženje i trudimo se da učenici imaju jednu prijatnu atmosferu za polaganje kako bi što bolje odgovorili na zadatke", rekla je direktorka.

Sloboda je podsetila da učenici na test mogu da ponesu samo osnovne stvari neophodne za rad.

"Danas im je potrebna đačka knjižica, hemijska olovka, voda i eventualno neka čokoladica. Mobilni telefoni se ostavljaju ispred učionice, na predviđenom mestu, gde takođe dežura osoblje škole", objasnila je ona.

Poseban akcenat, prema njenim rečima, stavljen je na to da učenici budu rasterećeni i koncentrisani tokom ispita.

"Ono na čemu mi insistriramo je da ih relaksiramo, da danas budu opušteni, da ne žure, da pažljivo pročitaju zadatke, savet je da ostanu puna dva sata koliko traje test, a po pravilniku prvih 45 minuta ne mogu da izađu sa testa i poslednjih 15 minuta. Stpljivo, pažljivo, lagano i bez nervoze", poručila je Sloboda.

Ona je navela i da će preliminarni rezultati biti objavljeni u petak, 19. juna, kada roditelji mogu da podnesu prigovore putem portala "Moja srednja škola", dok će konačni rezultati biti poznati 22. juna.

Prema njenim rečima, prethodna dva dana polaganja protekla su regularno i bez problema.