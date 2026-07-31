Skidanje nalepnica sa staklenih tegli, flaša, plastičnih posuda ili saksija često se pretvori u pravi posao. Papir se cepa, a lepljivi tragovi ostaju na površini i teško se uklanjaju čak i nakon dugog ribanja.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih metoda koje mogu pomoći da nalepnice skinete brzo i bez oštećenja predmeta, koristeći sastojke koje verovatno već imate u kući.

Jestivo ulje omekšava lepak

Najpre uklonite što veći deo nalepnice rukom. Zatim papirni ubrus ili mekanu krpu natopite jestivim uljem i premažite mesto na kojem su ostali tragovi lepka.

Ostavite da ulje deluje nekoliko minuta, a potom obrišite omekšali lepak. Na kraju predmet operite toplom vodom i deterdžentom, naročito ako će služiti za čuvanje hrane.

Ova metoda posebno je efikasna za staklene tegle i flaše, dok je kod plastičnih predmeta preporučljivo prvo isprobati ulje na manje vidljivom delu.

Fen za kosu pomaže da se nalepnica skine u jednom komadu

Topao vazduh može da omekša lepak i olakša uklanjanje etikete. Usmerite fen prema nalepnici oko 30 sekundi, zatim pažljivo podignite jedan ugao i polako je odlepite.

Ako se nalepnica ipak pocepa ili teško odvaja, ponovo je kratko zagrejte. Imajte na umu da kod tanke plastike treba biti oprezan, jer previsoka temperatura može izazvati deformacije.

Sirće i alkohol uklanjaju tvrdokorne ostatke

Kada nakon skidanja nalepnice ostane tanak sloj lepka, od pomoći mogu biti alkoholno sirće ili medicinski alkohol.

Natopite papirni ubrus, stavite ga preko lepljivog dela i ostavite nekoliko minuta. Nakon toga ostatke uklonite mekanom krpom, starom četkicom za zube ili plastičnom karticom.

Izbegavajte korišćenje noževa i drugih metalnih predmeta jer mogu izgrebati površinu. Ako koristite alkohol na plastici ili lakiranim predmetima, prvo proverite kako materijal reaguje na skrivenom delu.

Potapanje u toplu vodu je najjednostavnije rešenje

Za staklene tegle i flaše često je dovoljno da ih potopite u toplu vodu sa nekoliko kapi deterdženta za sudove. Posle 15 do 20 minuta papir će omekšati, pa će se nalepnica znatno lakše skinuti.

Važno je samo da hladno staklo ne izlažete nagloj promeni temperature kako ne bi došlo do pucanja.