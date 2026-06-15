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Gasi se ChatGPT kakav poznajemo! Promene već u narednim nedaljama - stiže superaplikacija!

Kompanija OpenAI priprema veliku transformaciju ChatGPT-ja koja bi mogla značajno da promeni način na koji ljudi koriste veštačku inteligenciju

 
Autor:  Milica Krstić
15.06.2026.14:17
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Gasi se ChatGPT kakav poznajemo! Promene već u narednim nedaljama - stiže superaplikacija!
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Kompanija OpenAI sprema brutalne promene koje će iz korena izmeniti digitalni svet i način na koji koristimo veštačku inteligenciju. Popularni četbot, kakvog ga danas znamo, odlazi u istoriju, a umesto običnog razgovora, korisnici će u narednim nedeljama dobiti moćnu „superaplikaciju“.

Ona će biti sposobna da sama obavlja najteže poslove. Čelnici kompanije otvoreno priznaju da je stari model komunikacije četbotom dostigao svoj limit i da je vreme za radikalne poteze.

„Čet je mrtav“, poručuju iz kompanije i najavljuju novu sferu u kojoj će veštačka inteligencija sama prepoznavati vaše potrebe i preuzeti kontrolu nad komplikovanim zadacima.

Nova era robotike

Buduća verzija ChatGPT-ja neće čekati da joj detaljno objašnjavate šta da radi, već će sistem automatski birati najbolje alate za izvršavanje zadataka. To znači da će platforma samostalno pisati programski kod, generisati slike, obrađivati podatke i automatizovati svakodnevne poslovne procese.

Aplikacija dobija i potpuno novi izgled koji će korisnike direktno spajati sa programskim alatom Codex. Takođe, spajaće ih i sa spoljnim uslugama partnerskih kompanija poput Booking.com-a. Krajnji cilj Sema Altmana jeste stvaranje platforme nalik na azijske superaplikacije. Tamo unutar jednog mesta možete završiti sve – od posla do plaćanja računa i rezervacija.

Konkurencija sasekla OpenAI u trci za bilion dolara

Glavni razlog za ovoliku žurbu jeste žestok pritisak konkurencije, pre svega moćnog rivala Anthropica i njihovog AI sistema Claude. Anthropic se snažno pozicionirao među poslovnim korisnicima i programerima, što mu je omogućilo brži rast prihoda. Nedavno su prikupili ogroman novac i njihova vrednost je procenjena na neverovatnih 965 milijardi dolara. Time su prvi put u istoriji prestigli OpenAI.

Da bi uzvratio udarac, OpenAI ubrzano sprema izlazak na berzu koji se očekuje već u septembru. Direktor Sem Altman cilja na istorijsku tržišnu vrednost od čak bilion dolara. Time bi njegova firma odmah upala među deset najvrednijih američkih kompanija na planeti.

Superaplikacija poslednji adut

ChatGPT ima više od milijardu aktivnih korisnika mesečno, ali kompanija se suočava sa jezivim troškovima. Čak 95 odsto ljudi koristi besplatnu verziju, dok održavanje servera i potrošnja energije odnose ogroman novac. Procene pokazuju da OpenAI trenutno troši čak 2,22 dolara za svaki dolar koji uspe da zaradi.

Koliko je situacija ozbiljna, svedoči i šokantna odluka kompanije da ugasi svoj projekat Sora za generisanje video-sadržaja nakon samo šest meseci rada. Računarska snaga potrebna za pravljenje videa bila je toliko skupa da je projekat proglašen potpuno neodrživim, pa je stavljen ključ u bravu. Nova superaplikacija je poslednji adut da se biznis spasi i donese profit.

Promena će uticati u velikoj meri na naše građane

Inače, ova radikalna transformacija veštačke inteligencije snažno će se odraziti i na tržište rada u Srbiji. Naša zemlja ima ogroman broj programera, dizajnera i digitalnih radnika koji žive od poslova za strane klijente. Kada ChatGPT postane superaplikacija koja sama piše kodove i pravi grafike za nekoliko sekundi, mnogi domaći frilenseri mogli bi da ostanu bez angažmana.

Sa druge strane, srpske firme dobijaju priliku da drastično smanje troškove poslovanja. Automatizacija radnih procesa kroz jedan jedinstveni sistem omogućiće malim preduzećima u Srbiji da obavljaju komplikovane operacije bez skupih softvera. Naša država i obrazovni sistem moraće hitno da se prilagode ovoj novoj tehnološkoj eri kako naši stručnjaci ne bi postali tehnološki višak.

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Alo.rs/Kurir.rs

 
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