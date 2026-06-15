Gasi se ChatGPT kakav poznajemo! Promene već u narednim nedaljama - stiže superaplikacija!

Kompanija OpenAI sprema brutalne promene koje će iz korena izmeniti digitalni svet i način na koji koristimo veštačku inteligenciju. Popularni četbot, kakvog ga danas znamo, odlazi u istoriju, a umesto običnog razgovora, korisnici će u narednim nedeljama dobiti moćnu „superaplikaciju“.

Ona će biti sposobna da sama obavlja najteže poslove. Čelnici kompanije otvoreno priznaju da je stari model komunikacije četbotom dostigao svoj limit i da je vreme za radikalne poteze.

„Čet je mrtav“, poručuju iz kompanije i najavljuju novu sferu u kojoj će veštačka inteligencija sama prepoznavati vaše potrebe i preuzeti kontrolu nad komplikovanim zadacima.

Nova era robotike

Buduća verzija ChatGPT-ja neće čekati da joj detaljno objašnjavate šta da radi, već će sistem automatski birati najbolje alate za izvršavanje zadataka. To znači da će platforma samostalno pisati programski kod, generisati slike, obrađivati podatke i automatizovati svakodnevne poslovne procese.