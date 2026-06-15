Vojna vatrogasna služba Rio de Žaneira navela je da se jedan helikopter srušio na parking auto-salona, gde su bila parkirana električna vozila, izazvavši požar koji je kasnije ugašen.

Zvaničnici su saopštili da je u toku istraga kako bi se utvrdio uzrok sudara, piše AP.

Policija je navela da se američki pevač i komičar Oliver Tri nalazio na listi putnika dostavljenoj vazduhoplovnim vlastima, ali da do sada nisu uspeli da identifikuju tela poginulih u nesreći.

Tri je nastupio u Buenos Ajresu u Argentini 4. juna, a na svom Instagram profilu je u subotu objavio video na kojem igra fudbal u jednom brazilskom naselju.

Argentinski striming kanal Blender saopštio je da je kreator sadržaja Gaspar Prim Dijaz - poznat i kao Gaspi - bio u jednom od helikoptera.

Gaspi je imao više od 2,8 miliona pratilaca na Jutjubu i imao je 23 godine.

„Hvala ti za tvoju umetnost, tvoju magiju i tvoju osetljivost, svima nama ćeš nedostajati“, naveli su iz Blendera na svom X nalogu.

Fernandes de Freitas, radnik na popravci guma, rekao je da je video jedan od helikoptera u plamenu nakon sudara u vazduhu i primetio da je jedan od putnika iskočio iz drugog aviona pre nego što je pao na tlo.

„Bilo je zastrašujuće, apsolutno užasavajuće“, rekao je De Freitas.

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