Sve više ljudi poslednjih godina mašta o mirnijem životu, daleko od buke, gužve i betona. Upravo zato pažnju na društvenim mrežama privukao je oglas za prodaju autentičnog vojvođanskog salaša u okolini Bečej, koji se nalazi na svega 15 minuta od centra grada.

Ovaj salaš, smešten u prirodi i okružen zelenilom, zadržao je duh tradicionalne vojvođanske arhitekture, ali istovremeno poseduje sve što je potrebno za udoban život.

Kuća bez vlage, asfalt do ulaza i velika okućnica

Prema navodima iz oglasa, kuća je delimično renovirana, u dobrom stanju i bez vlage, što je mnogima jedna od najvažnijih stavki pri kupovini starijih nekretnina.

Salaš ima:

struju,

gradsku vodu,

asfaltni put do ulaza,

paorsku peć na drva za grejanje.

Upravo ta peć dodatno daje poseban osećaj topline i autentičnosti kakav mnogi danas traže kada požele život na selu.

Površina kuće iznosi čak 227 kvadrata, dok se na placu od oko 6.000 kvadratnih metara nalaze i garaža, kao i tri ekonomska pomoćna objekta.

Idealno za porodicu, mini farmu ili seoski turizam

Vlasnici navode da je salaš odlična prilika za:

miran porodični život,

ljude koji žele više prirode i tišine,

razvoj mini farme,

seoski turizam,

ali i za sve koji žele da pobegnu iz grada, a da ne izgube osnovni komfor.

Veliko dvorište pruža mnogo mogućnosti — od bašte i voćnjaka do prostora za životinje, odmor ili turistički sadržaj.

Sve više ljudi mašta o ovakvom životu

Poslednjih godina raste interesovanje za kupovinu salaša i kuća na selu, naročito među porodicama koje žele sporiji tempo života i više vremena u prirodi.

Mnogi upravo u ovakvim mestima vide priliku za zdravije odrastanje dece, mirniju svakodnevicu i život daleko od gradske buke.

Ovaj salaš kod Bečeja prodaje se po ceni od 24.000 evra, što je mnogima privuklo pažnju kao prilika za novi početak u prirodi.