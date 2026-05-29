Sve više ljudi poslednjih godina mašta o mirnijem životu, daleko od buke, gužve i betona. Upravo zato pažnju na društvenim mrežama privukao je oglas za prodaju autentičnog vojvođanskog salaša u okolini Bečej, koji se nalazi na svega 15 minuta od centra grada.
Ovaj salaš, smešten u prirodi i okružen zelenilom, zadržao je duh tradicionalne vojvođanske arhitekture, ali istovremeno poseduje sve što je potrebno za udoban život.
Kuća bez vlage, asfalt do ulaza i velika okućnica
Prema navodima iz oglasa, kuća je delimično renovirana, u dobrom stanju i bez vlage, što je mnogima jedna od najvažnijih stavki pri kupovini starijih nekretnina.
Salaš ima:
- struju,
- gradsku vodu,
- asfaltni put do ulaza,
- paorsku peć na drva za grejanje.
Upravo ta peć dodatno daje poseban osećaj topline i autentičnosti kakav mnogi danas traže kada požele život na selu.
Površina kuće iznosi čak 227 kvadrata, dok se na placu od oko 6.000 kvadratnih metara nalaze i garaža, kao i tri ekonomska pomoćna objekta.
Idealno za porodicu, mini farmu ili seoski turizam
Vlasnici navode da je salaš odlična prilika za:
- miran porodični život,
- ljude koji žele više prirode i tišine,
- razvoj mini farme,
- seoski turizam,
- ali i za sve koji žele da pobegnu iz grada, a da ne izgube osnovni komfor.
Veliko dvorište pruža mnogo mogućnosti — od bašte i voćnjaka do prostora za životinje, odmor ili turistički sadržaj.
Sve više ljudi mašta o ovakvom životu
Poslednjih godina raste interesovanje za kupovinu salaša i kuća na selu, naročito među porodicama koje žele sporiji tempo života i više vremena u prirodi.
Mnogi upravo u ovakvim mestima vide priliku za zdravije odrastanje dece, mirniju svakodnevicu i život daleko od gradske buke.
Ovaj salaš kod Bečeja prodaje se po ceni od 24.000 evra, što je mnogima privuklo pažnju kao prilika za novi početak u prirodi.
