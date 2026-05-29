Beograd, maj 2026 - Povodom Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima, portal Filternativa organizovao je panel „Prestanak pušenja, zašto klasični saveti ne rade“, otvarajući pitanje zbog čega se nikotinska zavisnost ne može svesti na opomenu, zabranu ili savet koji dobro zvuči, ali često ne menja ponašanje. Srbija i ove godine 31. maj dočekuje sa zabrinjavajućim podacima. Svaki treći punoletni građanin puši, dok od posledica duvanskog dima svake godine prevremeno umre 19.000 ljudi. Duvanski dim sadrži oko 7.000 toksičnih supstanci, od kojih je oko 100 kancerogenih.

Osnivačica i urednica portala Filternativa Marija Majstorović Lučić naglasila je da razgovor o pušenju mora izaći iz okvira kampanjskih datuma i postati stalna javnozdravstvena tema. „Ovo je tema o kojoj ne bi trebalo da govorimo samo dva dana u godini“, poručila je Majstorović Lučić, dodajući da je važno otvoriti pitanje da li postoji jednostavan put do prestanka pušenja i šta je ljudima zaista potrebno kada pokušavaju da ostave cigarete.

Dr Željka Košutić, psihijatar, psihoterapeut i sudski veštak, ukazala je da se prestanak pušenja ne može posmatrati samo kao čin zabrane, jer cigareta za različite ljude ima različito značenje. „Ljudi imaju različite razloge za pušenje. Moramo da znamo šta nam cigareta znači i da onda nađemo način da se nje odreknemo“, rekla je dr Košutić. Prema njenim rečima, zamka volje nastaje onda kada se promena shvati kao nagla restrikcija, a ne kao kontinuitet u postepenoj promeni navika. U tom procesu, alternative mogu imati ulogu prelaznog rešenja za one koji ne uspevaju da odmah prekinu sa pušenjem, pod uslovom da se posmatraju kao korak ka potpunom prestanku.

Dr Aleksandra Ješić, specijalista opšte medicine, istakla je da lekari svakom pušaču najpre ukazuju na važnost jasne motivacije za prestanak pušenja, ali i da postoje ljudi koji traže manje štetnu alternativu u odnosu na tradicionalne cigarete. Zbog toga je, kako je navela, važno objasniti karakteristike svakog uređaja, posebno imajući u vidu da se na tržištu nalazi veliki broj proizvoda koji nisu jasno klasifikovani. „Mora se napraviti precizna razlika među uređajima, oni moraju biti strogo regulisani i jasno diferencirani“, poručila je dr Ješić.

Nemanja Jovanović govorio je o trenutku u kojem je shvatio da su cigarete postale neprimetan, ali stalno prisutan deo njegove svakodnevice. „Pušenje je postalo sastavni deo mog života, kao treća ruka, ali nisam bio svestan koliko konzumiram cigarete“, rekao je Jovanović. Kada su se pojavili zdravstveni problemi povezani sa cigaretama, odlučio je da potraži alternativu, objašnjavajući da mu je bila potrebna tranzicija kako bi se udaljio od pušenja, što je na kraju i uspeo.

Jovana Milovanović osvrnula se na porodični primer koji pokazuje koliko je nikotinska zavisnost uporna i nepredvidiva. „Moj otac je trideset godina bio bez cigareta, pa se vratio. Gledala sam ga kako prolazi kroz težak period, ali me ni to ne motiviše da prestanem sa pušenjem“, rekla je Milovanović. Njena poruka otvorila je pitanje zašto ni neposredan uvid u posledice pušenja ne mora nužno da pokrene promenu.

Zaključak panela bio je da prestanak pušenja počinje mnogo pre poslednje cigarete. Počinje razumevanjem razloga zbog kojih neko puši, dostupnom stručnom podrškom, preciznim informacijama i javnim govorom koji ne ponižava, već pomaže. Filternativa je ovim događajem pokazala da se o nikotinskoj zavisnosti može govoriti ozbiljno, dostojanstveno i bez pojednostavljivanja, uz poruku da javno zdravlje zahteva više od opomene i mnogo više od povremenog podsećanja.