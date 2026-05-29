Instinktivna reakcija većine ljudi je uvek ista — brzo trljanje, vrela voda i odmah ubacivanje u mašinu za sušenje.

Ali upravo u tom trenutku mnogi prave najveću grešku zbog koje fleka postaje gotovo trajna.

Zašto sušilica uništava vašu odeću

Stručnjaci za održavanje tkanina upozoravaju da jedna sasvim uobičajena navika može potpuno sabotirati uklanjanje mrlja — čak i kada ste prethodno oprali garderobu. Toplota iz sušilice može trajno "zaključati" mrlju unutar vlakana tkanine.

Posebno su problematične fleke od vina, paradajz sosa, ulja, krvi i šminke, jer visoka temperatura dodatno vezuje proteine i masnoće za materijal. Ono što je moglo lako da se ukloni pranjem, nakon sušenja postaje mnogo teže ili potpuno nemoguće za uklanjanje.

Zato stručnjaci jasno savetuju: nikada ne sušite odeću sa flekom dok niste potpuno sigurni da je trag nestao.

Zašto vrela voda ponekad pravi još veći problem

Još jedna greška koju gotovo svi pravimo je posezanje za vrelom vodom čim ugledamo fleku. Međutim, kod mrlja poput krvi ili paradajz sosa, visoka temperatura može dodatno učvrstiti trag u tkanini.

Stručnjaci preporučuju hladnu vodu i nežan pristup, posebno na početku čišćenja. Fleku treba blago tapkati, a ne agresivno trljati — trljanje samo proširi mrlju i gurne je dublje u vlakna materijala.

Čekanje je treća greška koju pravimo

Pored toplote i trljanja, veliki problem predstavlja i čekanje. Što duže fleka stoji na garderobi, veće su šanse da će ostaviti trajni trag. Zato je ključno reagovati što pre, ali smireno i pažljivo.

Važno je imati na umu i da se različiti materijali ne tretiraju isto. Pamuk i lan podnose agresivnije tretmane, dok su svila, viskoza i osetljive sintetike mnogo zahtevnije za održavanje. Stručnjaci savetuju da pre svakog sredstva za uklanjanje fleka proverite etiketu i testirate proizvod na neupadljivom delu odeće.

Šta da uradite ako ste već osušili fleku

Ako je odeća ipak završila u sušilici dok je fleka još bila prisutna, situacija nije potpuno izgubljena. Stručnjaci preporučuju sledeći postupak:

ponovo nakvasite tkaninu

nanesite sredstvo sa enzimima za uklanjanje fleka

ostavite da deluje određeno vreme

operite odeću ponovo

U nekim slučajevima pomaže i potapanje garderobe preko noći u rastvoru sredstva na bazi kiseonika. Nakon toga odeću treba ostaviti da se prirodno osuši, pa tek onda proveriti da li je fleka nestala. Postupak se po potrebi može ponoviti nekoliko puta.

Mala promena koja čuva garderobu godinama

Način na koji tretirate fleke može značajno produžiti vek vaše garderobe. Hladna voda, nežno tapkanje i izbegavanje sušilice dok fleka potpuno ne nestane često su dovoljni da spasite omiljeni komad odeće od trajnog oštećenja.

Sledeći put kada budete u iskušenju da odmah uključite sušilicu, setite se da upravo tih nekoliko dodatnih minuta može napraviti ogromnu razliku.