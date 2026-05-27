Zbog ogromnog interesovanja građana, Pojas Presvete Bogorodice ostaće u Beogradu duže nego što je prvobitno planirano, o čemu je Alo! ranije pisao.
"Pet sati. Znači, pet sati nismo osetili, ni sekunde nismo osetili, zaista. Još ja imam išijalgiju i ne mogu da stojim, ali stvarno sekunde nismo osetili. Znači, ne mogu da verujem da, pet sati je prošlo", rekla je jedna građanka za naš portal.
Na pitanje šta za nju znači da se pokloni Časnom pojasu, ona za Alo! kaže:
"Da, ipak ima nade da se Srbi mogu složiti. Znači, to je ono što je meni suzu u startu izazvalo, jeste ta količina, masa ljudi, raznih,velikih i malih, muških i ženskih, i sve se po profilima, po garderobi, ti vidiš da ima svakoga, ljudi i dobro stojeći i loše stojeći... I to jedinstvo, svi su sa jednim ciljem tu, i ta ljubav i vera, tačno ono što se kaže, oseti se ljubav i vera. Ima nade za naš narod, i Srbi se mogu složiti. Ne mislim samo na Srbe, mislim na hrišćane, znači, na pravoslavce, je hrišćanin može biti svako, ali svaki Srbin bi trebao biti hrišćanin pravoslavac. Treba da se prizovemo i vratimo veri naših pra-praroditelja, praotaca, našeg Svetog Save. Znači, slava Gospodu. To je najvažnije."
Komentari (0)