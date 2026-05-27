Nova ekspozitura ALTA banke u Kragujevcu: Partnerstvo, briga o zajednici i pokloni za decu bez roditeljskog staranja

ALTA banka otvorila je prvu modernu ekspozituru u Kragujevcu, spremna da građanima i privrednicima iz Šumadije ponudi poverenje, partnerstvo, brzinu i rešenja krojena po meri savremenog čoveka. 

Autor:  Nina Stojanović
27.05.2026.13:17
Dolazak u Kragujevac zaposleni u ALTA banci obeležili su druženjem sa mališanima iz Centra za razvoj uluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“.  Poseta je organizovana u okviru akcije „Za grad koji se voli“ i predstavlja nastavak kontinuirane inicijative koja je, nakon Šapca i Kraljeva, realizovana i u Kragujevcu. Praksa da svako novo poglavlje u radu započinje podrškom lokalnoj zajednici potvrđuje posvećenost i kontinuitet društvene odgovornosti, po kojoj je ALTA banka prepoznatljiva. Predstavnici banke donirali su sportsku opremu, rekvizite i sve što je potrebno za igru, rekreaciju i svakodnevne aktivnosti.

Zvanična poseta brzo je prerasla u toplo i spontano druženje zaposlenih i dece. Uz zajedničko posluženje, razgovor i igru, ALTA tim pružio im je dan za pamćenje, ispunjen pažnjom u kom su bili  bezbrižni, nasmejani  i voljeni.

Alta banka

„Kragujevac je grad sa snažnim razvojnim potencijalom i važnom ulogom u privredi Srbije. Otvaranjem ekspoziture nastavljamo realizaciju naše strategije da budemo prisutni u ključnim regionalnim centrima i ponudimo usluge koje prate najviše standarde tržišta i vrhunsko korisničko iskustvo. Naš fokus ostaje na inovacijama, digitalnom bankarstvu i rešenjima prilagođenim savremenim potrebama građana i privrede, uz dodatni akcenat na fizičku dostupnost usluga i produženo radno vreme koje klijentima daje veću fleksibilnost u svakodnevnom poslovanju. Istovremeno, verujemo da rast ima pun smisao samo kada ga prati odgovornost prema zajednici. Kroz našu akciju ‘Za grad koji se voli’ želeli smo da pokažemo da smo ovde, pre svega, kao prijatelji i podrška. Osmesi dece najlepši su uvod u početak našeg rada u Kragujevcu i dodatni motiv da gradimo partnerstva koja se temelje na brizi o ljudima“, istakao je Ranko Kerić, predstavnik ALTA banke.
Novi prostor osmišljen je kao funkcionalno i dostupno mesto, u kojem klijenti mogu da obave svakodnevne finansijske aktivnosti brzo i jednostavno, uz podršku tima koji razume njihove potrebe. Otvaranjem ekspoziture u Kragujevcu, ALTA banka nastavlja da gradi mrežu bližu ljudima i njihovim svakodnevnim potrebama.

ALTA banka uspešno kombinuje tradicionalnu bliskost i savremene usluge, postavljajući dostupnost kao svoju ključnu prednost. Kroz sinergiju unutar ALTA Grupe, klijentima banke na raspolaganju je i razvijena mreža ALTA Pay sistema sa više od 4.200 POS terminala širom Srbije. Ova integrisana mreža omogućava građanima i privrednicima da bez provizije podižu gotovinu, uplaćuju sredstva na račun i jednostavno predaju pazare, čime se obezbeđuje visoka efikasnost u svakodnevnom poslovanju. Posebnu pogodnost za klijente predstavlja i produženo radno vreme ekspozitura – od 08 do 20 časova radnim danima, a subotom do 17 časova. ALTA banka kontinuirano nudi rešenja i digitalne servise koji prate potrebe klijenata, potvrđujući da su fleksibilnost i dostupnost u fokusu poslovanja i njen apsolutni prioritet.

Komentari (0)

Foto: Alo | Alo
