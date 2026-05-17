Na niškim pijacama poslednjih dana sve je više domaćih jagoda, ali kupce često iznenadi cena – domaće su skuplje od uvoznih. Dok pojedini građani biraju isključivo domaće voće zbog ukusa i kvaliteta, proizvođači objašnjavaju da iza više cene stoje veliki troškovi proizvodnje.

Berislav Stanković iz Nozrine kod Aleksinca prodaje domaće jagode po ceni od 400 dinara za kilogram i kaže da su vremenske nepogode već napravile probleme proizvođačima.

Bio je grad u Nozrini, Moravcu i Bujmiru, pa ćemo tek da vidimo kolika je šteta. Ovo je domaća jagoda, nije uvozna“, rekao je Stanković.

Na pitanje zašto su domaće jagode skuplje od uvoznih, kaže da je razlog jednostavan – proizvodnja u Srbiji je preskupa.

„Moguće zato što nam je sve skuplje. Od goriva i nafte, pa do veštačkog đubriva i hemije. Sve je 30 do 40 odsto skuplje nego u okruženju. Kada saberete ulaganja, normalno je da i proizvod bude skuplji“, objašnjava on.

Dodaje da će cena narednih dana ipak padati, jer počinje sezona jagoda sa otvorenog polja.

„Do juče su bile 500 dinara, danas su 400. Za sedam dana očekujem cenu oko 300 dinara ili čak ispod 300. Kada krenu jagode sa otvorenog, cena pada“, kaže Stanković.

Prema njegovim rečima, plastenička proizvodnja je mnogo skuplja jer zahteva velika ulaganja.

„Jedan dobar plastenik košta i do 2.000 evra. Zato je plastenička jagoda skuplja“, kaže on.

Kupci sa kojima smo razgovarali imaju podeljena mišljenja. Dok jedni smatraju da je domaća jagoda neuporedivo ukusnija, drugi su skeptični prema kvalitetu voća koje se danas prodaje.

„Domaća jagoda ima miris i ukus. Kada otvorite frižider, oseća se prava jagoda, kao nekada“, rekla je jedna sugrađanka.

Drugi kupac kaže da mu cena nije presudna, već kvalitet.

„Ako vidim da je roba dobra, kupiću i skuplje. Ali danas je mnogo loše robe na pijaci“, rekao je on.

Ipak, većina prodavaca očekuje da će sa većom ponudom domaćih jagoda narednih dana cena biti pristupačnija većem broju građana.

