U saopštenju navode da će mobilni mamograf, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", uz podršku Ministarstva zdravlja, biti postavljen u prostoru fabrike Metalac, gde će od 10. maja sve zainteresovane žene iz ove opštine i okoline moći da obave mamografski pregled.

On će biti postavljen u saradnji sa kompanijom Metalac i Zdravstvenim centrom Gornji Milanovac. Mamograf će raditi svakog radnog dana i vikendom od devet do 18 časova. Kako se navodi, pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od sedam do 14 časova putem telefona 062/803-5144.

Takođe, od strane Doma zdravlja biće pozivane žene iz ciljne populacije. Mamografija je namenjena svim ženama životne dobi od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i ženama posle 40. godine. Mamografski pregled dojki se obavlja u cilju kontrole zdravlja i podrazumeva pregled zdravih žena koje nemaju simptome i znakove bolesti.

