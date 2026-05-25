Istakao je da veruje da su Srbiji otvorena vrata za nastavak i produbljivanje saradnje sa Kinom, kao i da je cilj posete bio da se obezbede novi poslovi, veća primanja i dodatne prilike za građane Srbije.

Vučić je naglasio i da je Srbija, prema njegovim rečima, u prethodnih 12 godina ostvarila značajan ekonomski napredak, navodeći rast prosečnih plata, smanjenje nezaposlenosti i razvoj infrastrukture, uz ocenu da je partnerstvo sa Kinom donelo „neverovatne stvari“ za zemlju.

"Lično sam srećan zbog rezultata sastanaka koje smo imali i u širokom i u uskom formatu. Verujem da ćemo imati prilike da analiziramo, pre svega u sredu popodne i u četvrtak, sve ono što smo uspeli da postignemo, ali verujem da su nam širom otvorena vrata iz onoga što sam razgovarao sa predsednikom Sijem za uspešan nastavak saradnje, jer mi smo ovde pre svega došli zbog interesa građana Srbije i zbog toga da za njih nešto uradimo.

Verujem da smo stvorili mnogo prilika za našu zemlju, mnogo prilika za nove poslove za naše ljude, za veća primanja i, ako smem to da kažem, mi danas stremimo i želimo da ostvarimo rezultate još bolje i još veće."