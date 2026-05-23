Srbija je ostala u šoku nakon scena sa blokaderskog skupa na Slaviji, gde su među okupljenima primećeni i predstavnici američke ambasade u Beogradu! Fotografije i snimci koji kruže društvenim mrežama izazvali su pravu buru, a posebno pažnju javnosti privuklo je pojavljivanje Ivanke Olenik iz pravnog odeljenja ambasade SAD, koja je viđena u samom centru događaja!



Odmah su se otvorila brojna pitanja, šta službenici strane ambasade rade na politički zapaljivom skupu koji je izazvao ogromne podele u društvu? Da li je u pitanju slučajnost ili jasna politička poruka?

Građani ogorčeno komentarišu da ovakve scene nikada ne mogu biti slučajne i pitaju se da li se na ovaj način šalje direktan signal podrške blokadama koje danima izazivaju haos u Beogradu i širom Srbije. Mnogi smatraju da je ovim potezom brutalno pređena granica diplomatske neutralnosti i da građani Srbije zaslužuju odgovor šta strani zvaničnici rade među organizatorima i najglasnijim učesnicima protesta.

– Zamislite da se srpske diplomate pojavljuju u prvim redovima protesta u Americi! Nastao bi međunarodni skandal! – jedan je od komentara koji se munjevito deli po društvenim mrežama.

Posebno zabrinjava činjenica da je reč o neprijavljenom skupu na kojem su se čule oštre političke poruke i pozivi koji su dodatno podigli tenzije u ionako uzavreloj atmosferi. Upravo zato mnogi građani smatraju da prisustvo predstavnika strane ambasade na takvom događaju ne može da bude protumačeno kao obična slučajnost.

Politički analitičari upozoravaju da bi ovakve scene mogle ozbiljno da naruše poverenje građana i dodatno prodube sumnje da određeni strani centri moći pokušavaju da utiču na politička dešavanja u Srbiji. Kako navode, svaki potez stranih diplomatskih predstavnika u ovako osetljivim trenucima pažljivo se prati i tumači.



Dok pristojna Srbija želi mir, stabilnost i očuvanje institucija, sve više ljudi postavlja pitanje da li pojedini strani faktori pokušavaju da kroz političke tenzije i proteste izvrše dodatni pritisak na državu Srbiju.

