Poreska uprava Srbije danas je saopštila da 15. maja ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu.

Ko ima obavezu plaćanja poreza do 15. maja?

Fizička lica koja su u 2025. godini ostvarila dohodak veći od 5.439.096 dinara dužna su da najkasnije do 15. maja na portalu Poreske uprave ePorezi provere podatke u unapred popunjenoj prijavi koju je pripremila Poreska uprava, izvrše eventualne korekcije i podnesu prijavu na obrascu PP GPDG.

U slučajevima kada unapred popunjena prijava poreza nije pripremljena, obveznici su u obavezi da samostalno popune i podnesu prijavu u elektronskom obliku.

Poreska prijava upozorava na prekršajnu odgovornost

"Napominjemo da nepostupanje u propisanom roku povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji", navedeno je u saopštenju Poreske uprave.

(Tanjug)