Iako je njegov petogodišnji mandat bio pun raznih poteza koji su delili javnost, zasigurno će ga svi pamtiti po onom čuvenom izlivu besa iz 2022. godine.

Iako je u BiH stigao sa imidžom „rezervisanog Nemca“, upravo je ta njegova eksplozivna reakcija ostala urezana kao trenutak kada je maska diplomatije pala. Tada smo, umesto naučenih fraza, videli ljudsku, a ne robotsku reakciju.

Šmit je, potpuno netipično za jednog visokog nemačkog zvaničnika, pred kamerama urlao da mu je „dosta“ političkih igara.

"Dosta mi je! Sve je ovo smeće", kazao je tada vidno nervozan Šmit pred novinarima.

Ostavka nakon pet godina

Nakon gotovo pet godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Šmit je doneo ličnu odluku da okonča svoju službu u sprovođenju mira u Bosni i Hercegovini.

"O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira (PIC), te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog naslednika. Naglasio je da će nastaviti da obavlja dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasednika", saopštili su iz OHR-a.

