Kiša koja je jutros naglo počela da pada za kratko vreme je i prestala, ali je propisno okupala sve koji su se našli na ulicama.

Gotovo 15 minuta kiša je lila kao iz kabla.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je juče hitno upozorenje da se na području Srema i Bačke očekuju jaki konvektivni razvoji koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme.

Kako su najavili tako se i desilo, ali u Beogradu i Pančevu. Jak vetar i kratkotrajna pojava grada s tendencijom premeštanja ka Banatu, objavljeno je juče na sajtu RHMZ-a. Ka Banatu se i premestilo.

Tokom poslepodneva kiša i lokalni pljuskovi, ponegde sa grmljavinom, očekuju se i na području zapadne Srbije, Beograda i centralne Srbije sa tendencijom premeštanja ka Pomoravlju.