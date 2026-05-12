Američki predsednik Donald Tramp obaviće svoj godišnji lekarski pregled 26. maja u Nacionalnom vojno-medicinskom centru "Volter Rid", objavila je danas Bela kuća. Zdravlje Donalda Trampa (79) i dalje je podložno javnoj zdravstvenoj kontroli, prenosi Rojters.

Tramp ima gust raspored obaveza otkako je stupio na dužnost u januaru i često provodi vikende igrajući golf na Floridi i u Virdžiniji.

Tokom posete bolnici "Volter Rid" u oktobru 2025. godine, kada je podvrgnut detaljnoj kardiovaskularnoj dijagnostici, Tramp je rekao da test nije pokazao nikakve abnormalnosti, ali je kasnije rekao da žali što je otkrio rezultate pregleda jer je to izazvalo spekulacije o njegovom zdravlju.

Nedavno su fotografije koje prikazuju modrice ili promenu boje na njegovim rukama pokrenule dodatna pitanja. Bela kuća je saopštila da će Tramp takođe iskoristiti posetu da se sastane sa pripadnicima vojske i osobljem vojne bolnice.

