Sramotan čin vandalizma neprijatno je iznenadio meštane Lučana kada su ugledali spaljene i uništene kontejnere na lokalnom putu koji vodi od varošice Guče do dragačevskog sela Goračići.

- Zapaljeno je preko 10 plastičnih kontejnera namenjenih za odlaganje otpada, koji su izgoreli skroz, dok su metalne kontejnere postavljene pokraj te saobraćajnice prevrnuli i bacili pored puta. Ovo je užasan vandalizma koji ne služi nikome na čast, oni ovim samo pokazuju da postoji i ona jedna grupa ljudi koji ne žele dobro prvo svojim komšijama, a potom ni svojoj državi - reko je za RINU predsednik opštine Lučani Milija.

On dodaje da je pričinjenja šteta viša od milion dinara, a nadležno preduzeće JKP Komunalac je ovaj slučaj odmah prijavilo nadlženim organima i istraga je u toku.

Očekujemo da vinovnici ovog čina budu pronađeni i adekvatno sankcionisani, pre svega da plate sve što su svojim delom oštetili jer je to novac svih građana, dodao je Milenković.

