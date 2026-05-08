Ko je bio Tito?

Pre nekoliko godina širila se priča o takozvanim FBI beleškama, kako kažu 20. aprila 1955. godine izvesni Marijan Džon Markul FBI-ju je ispričao šokantnu priču. Naime on je rekao da čovek koji se predstavlja kao Maršal Josip Broz Tito ustvari nije Tito, nego ubačeni Ruski agent i dalje priča kako je taj agent uzeo Titov indentitet i da je pravi Josp Broz nestao u Rusiji 1937. godine.

To, kako kažu, stoji u beležnicama FBI sa početkom maja 1955. godine.

U CIA zapisniku koji je izbacen u tabloidima tadašnjice stoji da je Džon Markul ispitan18. i 20. aprila 1955. godine, kao i da je bio u zatvoru 1926. i 1927. godine. Kasnije je otišao u Rusiju i Jugoslaviju. Markul 1933. godine beži iz Rusije kao slepi punik i odlazi u Ameriku. Kasnije1953. godine je posetio Jugoslaviju gde je pričao sa Maršalom i drugim visokim zvaničnicima. On tvrdi od tad da Maršal sa kojim je pričao nije pravi Josip Broz već da je pravi Tito nestao u Rusiji 1937. godine.

Prvi sastanak Markula i Tita je trajao sat vremena, gde je tom prilikom primetio da je Maršal Tito imao po PET prstiju na svakoj ruci. On je i dalje tvrdio da je PRAVI Tito izgubio srednji prst, kao i kažiprst leve ruke. Dalje dodaje da je Tito sa kojim je razgovarao 1953. godine i koji je uspešno vodio Jugoslaviju bio obrazovan i odlično je svirao Klavir.

Sa druge strane po njemu, pravi Tito je bio ne obrazovan i koliko se Markul sećao nije znao da svira klavir.

Džon je imao još mnogo tvrdnji.

Tvrdio je da je originalni Josp Broz bio oko 180 cm, dok je lažni bio visok tek oko 160 cm.

Takođe je i dalje rekao kako je onaj Tito sa kojim je pričao imao blagi ruski naglasak i da je dosta blago pričao, dok pravi Tito je govorio veoma oštro.

U CIA beleškama i dalje stoji kako je Markul tvrdio kako je PRAVI bio dosta bolešljiv i da je imao tuberkulozu kao i da je jedostavno nestao u Rusiji. Takođe stoji i kako je razgovarao sa pravim u Jugoslaviji, kao i da se su se videli u Parizu 1935. i 1936. godine.

Čvrsto je bio ubeđen da je taj čovek bio original Tito.

Prvi put su i deo naroda izrazili ove sumnje 1937. godine kada su čuli Titov glas preko radija, te su primetili da mu je naglasak totalno drugačiji.

Prema njegovom mišljenju Jugoslavija je tajno bila udružena sa Sovjetskim Savezom i da će se uskoro to otkriti.

I svu ovu teoriju je mogao da potvrdi još jedan čovek po imenu Živko Tolalović. On se družio sa Josipom i vrlo dobro ga je poznavao, a Jugoslovenske vlasti su ga osudile na 20. godina zatvora, zbog čega je on prebegao u Francusku.

Topalović je verovao da ta osoba koja se predstavljala kao predsednik Jugoslavije ustvari ruski general Nikolaj Lebedev.

Koliko ovde ima tačnih informacija pitamo se i dan danas?