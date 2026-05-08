Intervennciju je obavio poznati srpski zmijolovac Vladica Stanković, koji je ceo događaj objavio i na svom Instagram nalogu.

Zmija se sakrila u plastici automobila

Na snimku koji je ubrzo postao viralan vidi se kako se Vladica zavlači ispod automobila kako bi proverio gde se tačno nalazi zmija.

Kako je objasnio, životinja se uvukla u plastični deo automobila, gde je pokušala da pronađe zaklon i toplotu.

Nakon svega nekoliko sekundi, iskusni zmijolovac uspeo je da izvuče dugačku zmiju, a potom ju je mirno stavio na svoje rame, što je dodatno iznenadilo ljude koji su pratili intervenciju.

Sezona zmija u Srbiji već počela

Stanković je ranije upozorio da je sezona zmija u Srbiji počela još krajem februara, kada je u selu kod Vladičinog Hana izvukao velikog stepskog smuka iz bunara.

Kako temperature rastu, zmije postaju aktivnije jer im toplije vreme omogućava lakše kretanje i zagrevanje tela.

Zmije su hladnokrvne životinje i odgovaraju im više temperature. Kada zemlja postane toplija, one izlaze napolje kako bi se nagrevale — objasnio je Stanković.

Da li preti najezda zmija?

Iako mnogi građani strahuju od povećanog broja zmija, stručnjaci poručuju da nema razloga za paniku.

Prema rečima Vladice Stankovića, ne radi se o nikakvoj „najezdi“, već o prirodnom procesu koji se ponavlja svake godine, samo nešto ranije zbog toplijeg vremena.

Građanima se savetuje dodatni oprez tokom boravka u prirodi, posebno u travnatim i toplim predelima, kao i prilikom pregleda automobila koji su duže stajali parkirani na suncu.