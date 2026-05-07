Sporo oticanje vode u kupatilu ili kuhinji jedan je od najčešćih problema u domaćinstvu. Dobra vest je da se u većini slučajeva problem može rešiti brzo i bez pozivanja majstora.

Najčešći uzroci zapušenog odvoda su kosa, ostaci sapuna, masnoća i druge nečistoće koje se vremenom nakupljaju u cevima. Redovno održavanje može sprečiti ozbiljnija zapušenja i dodatne troškove.

Najbrže rešenje: plastična traka za čišćenje odvoda

Jedan od najjednostavnijih načina za čišćenje odvoda jeste upotreba tanke plastične trake sa zupcima, poznate kao „zmija“ za odvod.

Postupak je vrlo jednostavan:

ubacite traku u odvod

lagano je izvucite

uklonite kosu i prljavštinu koja se nakupila

Ovo je jeftino i praktično rešenje koje često može da se koristi i bez skidanja čepa sa lavaboa.

Očistite čep odvoda

Čep odvoda, posebno takozvani „pop-up“ mehanizam, često skuplja najveću količinu nečistoća.

Evo kako da ga očistite:

ispod lavaboa pronađite maticu koja drži čep

pažljivo je odvrnite

izvadite čep i uklonite naslage i kosu

vratite sve na mesto

U mnogim slučajevima upravo ovo rešava problem sporog oticanja vode.

Domaće sredstvo koje pomaže

Ako voda i dalje sporo otiče, možete isprobati jednostavnu kombinaciju koju većina ima u kuhinji:

pola šolje sode bikarbone

pola šolje sirćeta

Sipajte sastojke u odvod, sačekajte nekoliko minuta, a zatim isperite toplom — ali ne ključalom — vodom.

Hemijska reakcija sode i sirćeta pomaže u razlaganju naslaga u cevima.

Gumeni otpušivač i dalje radi posao

Klasični gumeni otpušivač može biti veoma efikasan i za lavabo.

Pre upotrebe:

zatvorite otvor za preliv krpom

nekoliko puta snažno pritisnite otpušivač preko odvoda

Na taj način pritisak može da pomeri i razbije zapušenje.

Kada treba očistiti sifon

Ako ništa od navedenog ne pomogne, problem se verovatno nalazi u sifonu ispod sudopere ili lavaboa.

Postupak čišćenja:

postavite kofu ispod sifona

odvrnite spojne matice

skinite cev

uklonite nakupljene naslage

vratite sifon na mesto

U ovom delu cevi najčešće se skupljaju masnoća, kosa i ostaci hrane.

Kako da sprečite novo zapušenje

Da biste izbegli ponavljanje problema:

ne bacajte kosu u lavabo

koristite mrežicu za odvod

redovno čistite čep odvoda

povremeno isperite cevi toplom vodom

Važno je da voda bude vruća, ali ne ključala, jer previsoka temperatura može oštetiti PVC cevi i pojedine keramičke delove.