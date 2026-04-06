Sušenje veša je jedna od onih kućnih obaveza koja gotovo uvek traje duže nego što bismo želeli. Upravo zato internet je prepun trikova i saveta koji obećavaju brže sušenje. Jedan od najčešće pominjanih je dodavanje suvog peškira u sušilicu zajedno sa mokrim vešom. Postavlja se pitanje – da li ovaj trik zaista deluje i, ako deluje, zašto?

Kada je reč o pranju veša, brzina sušenja nije važna samo zbog uštede vremena. Ona pomaže i u sprečavanju neprijatnih, ustajalih mirisa koji se mogu javiti kada odeća predugo ostane vlažna, ali i omogućava da tkanine duže zadrže svež miris deterdženta. Zato mnogi traže načine da skrate vreme koje veš provede u sušilici.

Suv peškir može pomoći

Stručnjaci za čišćenje i održavanje doma navode da trik sa suvim peškirom zaista može imati efekta. Laura Avila, profesionalna čistačica i vlasnica servisa „Cleaning Fan“, objašnjava da ubacivanje jednog suvog peškira u bubanj može ubrzati proces sušenja.

„Suv peškir upija deo vlage iz mokre odeće, čime se smanjuje ukupno vreme sušenja“, objašnjava Avila. Drugim rečima, peškir preuzima deo vlage, pa sušilica mora da ukloni manju količinu vode dok zagreva vazduh u bubnju. To omogućava efikasniji rad uređaja.

Dodatno, peškir pomaže i da se razdvoje komadi odeće u bubnju. Kada je veš zbijen, topao vazduh teže cirkuliše između tkanina, što usporava sušenje. Prisustvo peškira stvara više prostora, pa vazduh lakše prolazi i ubrzava isparavanje vlage.

Obratite pažnju na izbor peškira

Ipak, ovaj trik ima i svoja ograničenja. Peškiri mogu biti napravljeni od različitih materijala, a kvalitetniji modeli od turskog ili egipatskog pamuka nisu najbolji izbor za ovu namenu. Tokom sušenja mogu izgubiti mekoću ili promeniti strukturu vlakana.

Zato je najbolje koristiti obične frotirske peškire kakve većina domaćinstava već ima. Takođe, važno je da peškir bude čist, kako bi se izbegao prenos nečistoća ili bakterija na sveže opran veš.

Još jedan važan savet je da peškir ne ostavljate u sušilici do kraja ciklusa. Preporučuje se da ga izvadite nakon 15 do 25 minuta, jer će do tada već upiti značajnu količinu vlage. Ako ostane predugo, može imati suprotan efekat – vlažan peškir može povećati vlagu u bubnju i usporiti sušenje.

Ne zaboravite na centrifugu

Stručnjaci upozoravaju i da previše mokar veš znatno produžava vreme sušenja, naročito kada je reč o težim tkaninama poput džempera, peškira ili posteljine.

Ako primetite da je veš nakon centrifuge i dalje natopljen, uzrok može biti prepunjena mašina, neravan položaj uređaja ili zapušen filter. U takvim situacijama korisno je pokrenuti još jedan kraći ciklus centrifuge pre nego što veš prebacite u sušilicu.

Sve u svemu, trik sa suvim peškirom može biti jednostavan način da se sušenje veša donekle ubrza i smanji potrošnja energije. Kao dodatni bonus, na kraju ciklusa dobićete i topao, mekan peškir spreman za upotrebu. Mnogi koji su ga isprobali smatraju da je reč o praktičnom savetu koji vredi primeniti.