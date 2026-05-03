U većem delu Srbije danas će preovladavati pretežno sunčano i toplije vreme, dok će na jugozapadu, jugu i istoku zemlje biti promenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše u pojedinim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na visokim planinama moguće je prolazno provejavanje snega, dok će vetar biti slab do umeren. U donjem Podunavlju i na jugu Srbije povremeno se očekuju i pojačani udari vetra istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura kretaće se danas od 16 do 23 stepena.

Vreme narednih dana

Prema prognozi RHMZ-a, narednih dana sledi osetno toplije vreme i značajan porast dnevnih temperatura širom zemlje. Iako se slab jutarnji prizemni mraz očekuje i početkom naredne sedmice, on će biti ređa pojava nego prethodnih dana.

Od ponedeljka do srede, od 4. do 6. maja, maksimalne dnevne temperature u većini mesta dostizaće od 24 do čak 29 stepeni, dok će od četvrtka, 7. maja, pa do kraja prognoznog perioda, temperature biti nešto niže i kretaće se između 22 i 27 stepeni.

Ponedeljak će doneti potpuno sunčano vreme u svim krajevima Srbije. U utorak će pre podne takođe biti pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje postepeno naoblačenje. Od srede sledi promenljivije vreme, uz smenu sunčanih intervala i oblačnosti, kao i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova, ponegde praćenih ređom grmljavinom.

Evo kada stižu pljuskovi

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da će tokom naredne jedne do dve noći i dalje biti hladno, ali da će opasnost od kasnog prolećnog mraza postepeno slabiti. Kako ističe, čak i ako se mraz pojavi, biće vrlo slab i kratkotrajan.

Tokom dana očekuje se postepeni porast temperature, pa će već u ponedeljak maksimalne dnevne vrednosti biti od 17 do 26 stepeni Celzijusa. Sredinom sedmice u pojedinim mestima temperatura bi mogla da dostigne i 28 stepeni, što će doneti pravi prolećni osećaj širom regiona.

Čubrilo navodi da će u sredu posle podne zapadni i jugozapadni delovi regiona prvo biti zahvaćeni prolaznim naoblačenjem i manjim osveženjem, uz mogućnost kiše i grmljavinskih pljuskova. Tokom četvrtka ovo naoblačenje proširiće se i na centralne i severne krajeve.

Najmanje padavina očekuje se na istoku i jugoistoku regiona, dok će vetar uglavnom biti slab, osim u zonama pljuskova gde povremeno može biti i jačih udara. Za 7. maj prognozirane su maksimalne temperature od 15 do 22 stepena Celzijusa.

Nakon kratkotrajnog zahlađenja, ponovo se očekuje toplije vreme, uz maksimalne temperature od 19 do 29 stepeni Celzijusa. Oko 10. maja ponovo će postojati uslovi za lokalne pljuskove, dok se konkretnije osveženje, uz mogućnost obilnije kiše, za sada nazire oko 13. maja.