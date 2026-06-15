Mlada pevačica Tea Bilanović poslednjih meseci neprestano izaziva pažnju javnosti, a njen najnoviji video sa jednog nesvakidašnjeg nastupa napravio je haos.

Kako važi za jednu od traženijih pevačica sa domaće estrade Tea je održala nastup na jednoj jahti na crnogorskom primorju.

Pevala je hit Lepe Brene "Robinja", a snimak sa jahte u izazovnom kupaćem kostimu izazvao je opšti haos.

"Kako je zgodna, bomba", "Kakav snimak, blago njenom društvu", "Tea je bomba", neki su od komentara.

"Nosim biber sprej uvek sa sobom"

Podsetimo, Tea je nedavno priznala da uz sebe uvek nosi biber sprej.

- Uvek ga nosim sa sobom. Imam jedan u automobilu i jedan u stanu. Plašim se da ga upotebim zato što sam mnogo smotana, bojim se da ću ka sebi špricnuti, ali ako je u pitanju neka užasna situacija, naravno da bih upotrebila bilo šta što mi se nađe pod rukom - rekla je Tea pred našim kamerama.

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