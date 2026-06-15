U Kozličiću nadomak Valjeva zabeležena je neverovatna fotografija koja je izazvala pravu buru na društvenim mrežama.

Na šabačkom putu, usred kolovoza, mirno je šetala svinja, potpuno nezainteresovana za saobraćaj i vozila koja su prolazila pored nje. Prizor je iznenadio vozače, a fotografija koja je nastala ubrzo je postala tema brojnih komentara na internetu.

"Kume, zatvaraj", bio je jedan od komentara.

Mnogi su kroz šalu primetili da je životinja izgledala kao da je upravo ona gospodar puta, dok su drugi upozorili da ovakve situacije mogu predstavljati opasnost za učesnike u saobraćaju.

(Valjevo live)