Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) izdala je hitno upozorenje o povlačenju serije leka pantoprazol nakon što su pacijenti prijavili da su tablete promenile boju.

Dok lekari apeluju na oprez, pacijentima se savetuje da odmah provere svoje zalihe leka za želudac.

Indijska kompanija „Hetero Labs Limited“ povukla je sa tržišta više od 4.000 bočica pantoprazola, leka koji milioni ljudi koriste protiv kiseline, refluksa i čira. FDA je ovu meru klasifikovala kao povlačenje klase II, što ukazuje na to da, iako rizik od ozbiljnih posledica nije kritičan, proizvod nije bezbedan za upotrebu u svom trenutnom stanju.

Kako da prepoznate spornu seriju?

Problem je uočen kod specifičnog pakovanja namenjenog tržištu, a korisnici su prijavili da su tablete, koje bi inače trebalo da budu žute i izdužene, postale „tamnije nego uobičajeno i sa svetlijim mrljama“.





Podaci o povučenom leku:

Naziv: Pantoprazol natrijum (tablete sa odloženim oslobađanjem)

Doza: 40 mg

Pakovanje: Bočica od 1.000 tableta

Broj serije: FD253967

Rok trajanja: Jun 2027. godine

Savet stručnjaka: Ne prekidajte terapiju „na svoju ruku“

Iako tablete koje izgledaju neobično ne smete koristiti, lekari upozoravaju na drugu vrstu opasnosti. Nagli prekid uzimanja inhibitora protonske pumpe (grupa kojoj pripada pantoprazol) može izazvati takozvani „rebound efekat“ – još jače lučenje želudačne kiseline i povratak bolnih simptoma.

- Ukoliko utvrdite da imate spornu seriju ili primetite mrlje na tabletama, nemojte ih piti, ali se odmah konsultujte sa svojim lekarom ili farmaceutom kako biste dobili zamenu drugog proizvođača - navodi se u preporukama.